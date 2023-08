IN BEELD – Frans Bauer zorgt in Owla Brugge dat het publiek de polonaise danst op het podium

Owla Brugge had naar zijn jaarlijkse Uilenfeesten drie toppers uitgenodigd.

Filip D’Haeze mocht eerst Laura Lynn verwelkomen. Laura zorgde met haar bekende songs dat het publiek direct enthousiast kon meezingen. Na een korte pauze was Frans Bauer aan de beurt. Hij vroeg aan het publiek om mee te doen in de polonaise, die eindigde bij Frans op het podium. Wat een feestje was dat wel! Niet enkel het publiek, maar ook Frans genoot ervan. De Uilenfeesten 2023 werden afgesloten door Willy Sommers, die ook zorgde voor een muzikaal feest. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)