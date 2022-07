IN BEELD – Frans Bauer gaf nog eens ‘volle gast’ tijdens zijn allerlaatste ‘Live in Concert’ in Brugge

“Dit is het laatste concert van deze tournee ‘Live in Concert’ die 2,5 jaar duurde, maar wel met een kleine onderbreking van 2 jaar”, lacht Frans Bauer net na zijn eerste liedje ‘Vandaag Vieren Wij Het Leven’. “In totaal mocht ik 170.000 mensen verwelkomen.”

Frans zong natuurlijk al zijn bekende hits, zoals ‘Woonwagen Mama’, ‘Daar Heb Je Vrienden Voor’, ‘Een Ons Geluk’, ‘Als Sterren Aan De Hemel Staan’, ‘De Mooiste Jaren Die Komen Nog’, ‘Heb Je Even Voor Mij’, enz. Het werd een mega-avond vol ambiance en veel meezingmomenten. Toen het voorbij was, hoorden we iemand zeggen: “Wanneer komt Frans terug?” Een bewijs dat die muzikale avond in een organisatie van Concertevents heel GESLAAGD was. (PADI – foto’s Petra)