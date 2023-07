IN BEELD – Frans Bauer – 28 kg lichter! – stond samen met Sieneke op het podium van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Zondagavond: het was klokslag 20 uur toen Frans Bauer & Sieneke het podium betraden van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, bijgestaan door de Holland Showband en twee backing vocalisten.

Tijdens een vorige tournee zong Frans enkele duetten met Sieneke. Dat viel in de smaak van het publiek, zodat Frans besloot om samen met Sieneke een album vol duetten op te nemen én daaraan in 2023 een tournee te koppelen in Nederland en Vlaanderen. Het duo brengt tijdens de tournee “’n Avond Met Jou” muzikale verrassingen, maar ook feestmuziek, zodat het publiek uit de bol kon gaan. Sieneke zong een medley van… Vaya Con Dios. Het werd een leuke muzikale avond in een organisatie van Concertevents met een muzikaal duo dat een dansje deed, met Frans en Sieneke op klompen, enz. Ochja, Frans had ook nog groot nieuws, want hij is 28 kg lichter geworden. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)