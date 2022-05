IN BEELD – Foto’s vanop de rode loper net voor aanvang van De Eregalerij in Kursaal Oostende

Woensdagavond organiseren Radio 2 en Sabam for Culture de 20ste liveshow van de Radio2 Eregalerij in Kursaal Oostende.

Na twee coronajaren was het eindelijk zover: Soulsister en producer Wouter Van Belle worden geëerd voor hun rijkgevulde carrière met heel wat hits en klassiekers. Tijdens de show waarin hun muziek centraal staat, krijgen ze een muzikale ode van tal van collega-artiesten, zoals Laura Tesoro, Simon Nuytten (Bazart), Flip Kowlier, Helmut Lotti, Axelle Red, Wigbert en Klaas Delrue. Naast Soulsister en Wouter Van Belle worden ook de nummers ‘Het Kan Niet Zijn’ van Will Tura en ‘Soldiers of Love’ van Liliane Saint-Pierre opgenomen in de Radio2 Eregalerij. Wanneer deze tekst verschijnt, moet de show nog beginnen, maar we willen de foto’s van de rode loper al met iedereen delen. (PADI – foto’s FODI)