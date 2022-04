IN BEELD – Flash vanop de rode, euhh zwarte loper in Paleis 12 bij de MIA’s in Brussel

Het is feest in Paleis 12 in Brussel. Na een onderbreking van een jaar worden de Music Industry Awards terug uitgereikt voor een bomvolle zaal.

Ook West-Vlaanderen kan in de prijzen vallen, want zowel Camille, Balthazar, Compact Disk Dummies, Niels Destadsbader en Brihang zijn in diverse categorieën genomineerd. Of deze West-Vlamingen bij de winnaars zijn weten we pas tijdens de show. Eerst laten we je alvast genieten van het rode ‘zwarte’ loper-moment, waar er heel wat bekende Vlamingen de revue passeerden. Enkel Niels Destadsbader passeerde niet en is blijkbaar ook niet aanwezig, maar dat zijn we pas zeker tijdens de show. (PADI – foto’s Jelle & FODI)