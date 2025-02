IN BEELD – Filiep én zijn Feestcomité hielden terug geslaagd muzikaal event in Loods Willem Hubrecht in Merkem

Ook deze keer zat de Loods Willem Hubrecht in Merkem bomvol met aanwezigen die van Vlaamse muziek houden en eveneens genieten tijdens een gezellige muzikale namiddag.

De aanwezigen kregen koffie en een eclair. Het muzikale gedeelte werd geopend door Fadim, die voor de eerste keer present was in Merkem. Hij zorgde voor de nodige ambiance. Tijdens de fotosessie draaide DJ Geert mooie dansmuziek. Daarna zong John Dennis, waarna Luc Steeno afsloot. Deze artiest zette zich neer op een kruk. Hij was immers thuis gevallen en kon moeilijk stappen. Gelukkig was er niets aan zijn stem en kon hij zingen. De opbrengst gaat terug naar het goede doel. Op naar het volgende event in deze Loods Willem Hubrecht! (PADI – foto’s Paulette)