IN BEELD – Fijne namiddag met Herbert, Ricardo en Melissa in Dansschool Dancar in Roeselare

Herbert Verhaeghe uit Kuurne was te gast in de Dansschool Dancar in Roeselare. Herbert zong, terwijl Ricardo en Melissa instonden voor de nodige danspasjes.

Onder de aanwezigen was ook Susanna Simoens uit Nederland, die met een speciale ziekenwagen naar haar idool werd gebracht. Herbert maakte ook tijd vrij voor deze fan. Wegens corona kon onze fotograaf niet altijd rondlopen in de zaal, zodat de variatie aan foto’s dan ook beperkt is, met dank voor het begrip. (PADI – foto’s Günter)