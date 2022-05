IN BEELD – Feestelijke première ‘Jan Van Dyke – De Show van m’n Leven’ belicht prachtige carrière van komiek Jan Van Dyke

Na drie jaar wachten was het eindelijk zover. Op vrijdagavond 27 mei ging de feestelijke show ‘Jan Van Dyke – De Show van m’n Leven’ in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen.

Heel wat genodigden verzamelden op de rode loper om deze jubileumshow van Jan Van Dyke te zien. Jan laat zich omringen door topartiesten Patrick Onzia, Kobe Van Herwegen, Goele De Raedt, Franky Boy en zangeres Sofie, live begeleid door de Lou Roman Band. Het aanwezige publiek – voor de gelegenheid voorzien van een feestelijke “touch of red, blue & white” – trakteerde Jan Van Dyke en de volledige cast op een staande ovatie met een daverend applaus na afloop van deze schitterende live show. Het publiek krijgt een show van topkwaliteit te zien. Daar staat Jan Van Dyke elke keer opnieuw garant voor. Hilarisch waren ‘The Von Trappladders’, maar ook de strandstoel ontbrak niet net zoals ‘Mexico’ met Franky Boy, enz. Deze show is nog te zien tot en met zondag 12 juni in Theater Elckerlyc te Antwerpen. Tickets: www.elckerlyc.be, 070 69 10 02 (max. 0,30 euro/minuut).