IN BEELD – Feest met Nederlandse artiest Frans Bauer in Kursaal Oostende

Met ‘Theater Tournee’ was Frans Bauer te gast in Kursaal Oostende. De zanger bracht ook zijn Nederlandse collega Sieneke mee, die weldra eveneens in Vlaanderen muzikaal werk uitbrengt.

Voor ruim 1.800 aanwezigen begon Frans met ‘Vandaag vieren wij het leven’, gevolgd door ‘Doe nou niet’, een medley van Koos Alberts, ‘Woonwagen Mama’, ‘Mijn hart gaat zo te keer’, ‘Daar zijn vrienden voor’, ‘een medley van Marianne Weber in duet met Sieneke, ‘Un Dos Tres’, ‘Een dag uit duizend dromen’, ‘Verloren tijd’ en ‘Ons geluk’. Na de pauze begon Frans met een medley van het songfestival, gevolgd door ‘Kom nu maar in m’n armen’, ‘Eens dan komt er voor jou ’n dag’, ‘1000 lieve woorden’, ‘Als sterren aan de hemel staan’, ‘Hé lekker ding’, ‘Leugentje om bestwil’, ‘Koning van het feest’, ‘De mooiste jaren die komen nog’, ‘Heb je even voor mij’ en ‘Duizend jaar’. Als toegiften of bisnummers bracht hij een party medley en ook ‘Koning van het feest’. Op dat moment zat er al lang niemand meer neer in de zaal. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)

Wil je Frans Bauer nogmaals aan het werk zien? Dat is mogelijk op vrijdag 1 juli om 20 uur in het Concertgebouw van Brugge. Info en tickets: 0479 31 84 55 – www.concertevents.be