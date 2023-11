IN BEELD – ‘Feest Mee’ in het Muziekcafé in Meulebeke bracht verrassende artiesten, met uitschieter Thomas Julian

Ondanks de mindere opkomst was er toch veel animo tijdens ‘Feest Mee’ in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

Jonathan mocht de spits afbijten en deed dat voortreffelijk. Met Alwin Rennen weet een organisator dat hij borg staat voor ambiance en ook deze keer was dat zo. Giovanni en Peggy deden ook hun best om het peil hoog te houden. Na de pauze kwam Thomas Julian het podium op. Voor velen was dat de verrassing van de namiddag. Hij wist direct het publiek op zijn hand te krijgen met zijn prachtig optreden. Fadim mocht het feest afsluiten. Voor velen nog een onbekende, maar dat zal niet lang meer zo blijven. (PADI – foto’s Daniël)