IN BEELD – ‘Feest mee in het Muziekcafé’ Den Toerist in Meulebeke met schitterende artiesten én veel ambiance

Voor zijn ‘Feest mee in het Muziekcafe’ bracht Harald Vandenbrande zes schitterende artiesten samen in Den Toerist in Meulebeke.

Vanaf de eerste minuut was er ambiance. Sammy Bergmans, Frank Vandamme en Ziva deden het uitstekend. Na een korte pauze stond Fabrizio Zeva op het podium. Met zijn uitzonderlijk mooie stem en uitstraling was dit ongetwijfeld de lieveling van het publiek. Ook Gino Verano en Guy Neve zorgden voor de nodige ambiance. Kortom, ’t was een méér dan geslaagde muzikale dag. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)