IN BEELD – Fans van Alwin reden met autobus naar het mooie Zeeland voor een onvergetelijke muzikale dag

Vorige zaterdag was er voor de zesde keer een ‘Op de koffie bij Alwin’. West-Vlaamse fans van hem werden per autobus naar ’t mooie Zeeland gebracht.

Eens ter plaatse konden ze genieten van de kunst van het maken van klompen op ambachtelijke wijze. Daarna werden de magen gevuld met soep en broodjes. Na de lunch was het tijd om naar Alvin en Renate te gaan. Daar begon direct het muzikale feest. Met een drankje en een echte Zeeuwse bolus genoten de gasten van optredens van o.a. Kurt Crabbé, Guy Neve en natuurlijk ook gastheer Alvin. In de vooravond kreeg iedereen nog een frietje met snack, waarna de terugkeer naar België werd aangevat. De volgende afspraak is op 31 augustus 2024. Wie het wenst, kan zich nu al inschrijven via info@tiptopmusic.nl. (PADI – foto’s Paulette)