IN BEELD – Familiemusical ‘Wiet Waterlanders en de Negende Compagnie van Heethoofden’ naar het boek van Mark Tijsmans

De Stadsschouwburg van Mechelen verwelkomde van harte vele aanwezigen op de première van de nieuwe familiemusical ‘Wiet Waterlanders en de Negende Compagnie van Heethoofden’ naar het gelijknamige boek van acteur, zanger en auteur Mark Tijsmans.

Productiehuis The Singing Factory geeft in deze productie hun jongste talenten (kinderkoor Singfonia, 7 tot 14 jaar) de kans om podiumervaring op te doen. Naast de meer dan 30 kinderen en jongeren die het ensemble vormen en enkele rollen in de hoofdcast vertolken, plaatst The Singing Factory naar goede gewoonte ook de nodige ervaring – o.a. Belgisch musicalicoon Hans Peter Janssens als ‘Solieri’! – én een fantastische liveband. In de Stadsschouwburg van Mechelen werd de eerste pagina omgeslagen en gaat het avontuur voor Wiet – gespeeld door de veertienjarige Levi Van Overtveld (Beveren) en zijn vrienden van start. (PADI – foto’s Daniël)

