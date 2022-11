IN BEELD – ‘European Philharmonia’ brengt met ‘Bond Symfonic’ prachtig concert in Kursaal Oostende

Zondagavond was het ‘European Philharmonia’ te gast in Kursaal Oostende in een organisatie van Concertevents.

Onder leiding van dirigent Walter Proost bracht het 26 leden tellende orkest alle hits uit de Bond-films. De solisten waren Gene Thomas, Elke Bruneel en Patsy Verfaille. Het werd een heel mooie avond met 27 van de bekendste songs uit de films. (PADI – foto’s Daniël)