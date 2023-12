IN BEELD – Eerste winterrevue ‘Winter Wonderland’ in Het Witte Paard in Blankenberge presenteert drie uren show vol muziek, dans, acts…

In Het Witte Paard in Blankenberge ging ‘Winter Wonderland’ in première. ‘Winter Wonderland’ is de eerste winterrevue in de geschiedenis van Het Witte Paard. Voor ‘Winter Wonderland’ werd de lat opnieuw hoog gelegd. Het niveau van deze winterrevue moet even hoog zijn als de shows in de zomer.

‘Winter Wonderland’ mikt op een breed publiek, van jong tot oud. Voor de artiesten werd er voor een mix gekozen tussen artiesten die in de middagshows optreden en artiesten die in de avondshow meededen. Zo kwamen ze tot een topcast met Jacky Lafon, David Vandyck, Jan Wuytens, Lissa Lewis, Anke Goergen en Maarten Cox. Daarnaast kan Het Witte Paard weer rekenen op de Vegas Showgirls en op 3 internationale acts, die voor de nodige sensatie, glitter & glamour zorgen.

‘Winter Wonderland’ staat in regie van Floris Devooght, die hiermee zijn debuut maakt in Het Witte Paard. Tijdens zijn opleiding maakte hij zijn professioneel debuut in de spektakelmusical ’14-18′. Daarna was hij te zien in ‘Marie-Antoinette’, ‘Lelies’, ‘Evita’, ‘Chaplin’, ‘Rocky Horror Show’, ‘Sunset Boulevard’, ‘Scrooge’, ‘Monty Python’s Spamalot’, ‘Sweeney Todd’, ‘La Cage aux Folles’, ‘Elisabeth’, ‘RENT’ en ‘Café Beveren’. Floris was o.m. regie-assistent bij ‘MAMMA MIA!’, ‘The Sound of Music’, ‘Legally Blonde’, en ‘Marie-Antoinette’ en associate director bij de Franstalige ‘MAMMA MIA!’. Met ‘Robin Hood & ik’ maakte hij zijn debuut als regisseur. Daarna volgden ‘Pocahontas’ en ‘Helden Straffer Dan Ooit’. (PADI)

Tot 21 januari 2024 te bewonderen. Speeldata & tickets op : www.witte-paard.be of via 070 250 200