IN BEELD – Eerste matinee van het nieuwe seizoen in De Kippe in Merkem

Vandaag mag Katrien, zaakvoerster en echtgenote van Jan Depover van De Kippe, haar verjaardag vieren, maar gisteren werd ze al in de spotlights geplaatst door Paul Bruna en Kathy tijdens de eerste matinee van het nieuwe seizoen in hun zaak in Merkem.

Paul Bruna was de eerste artiest van het nieuwe seizoen. Hij bracht er direct de nodige sfeer in. Na hem zong Dave en ook hij bracht mooie liedjes. Net voor de pauze werd dan de bijna jarige Katrien in de spotlights geplaatst. Na de pauze mocht Suzy Marrel het publiek opvrolijken met heel wat leuke songs. (PADI – foto’s Daniël)