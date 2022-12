IN BEELD – Eerste lezing van ‘Priscilla, Queen of the Desert’ in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen

In de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen nam regisseur Nield de Valk het script door met de cast van de musical ‘Priscilla, Queen of the Desert’, die vanaf 27 januari 2023 te zien is in de Arenberg in Antwerpen.

InTeam zorgt voor een absolute première in de Benelux met de komst van de Nederlandstalige versie van deze legendarische musical. We woonden de eerste lezing bij, kregen een voorstelling van de cast, luisterden naar twee zangnummers met een kleine dialoog, zagen Brecht Callewaert die getransformeerd was tot transvrouw Bernadette, bemerkten de kledij en we dronken ook een glaasje met de cast, terwijl de feesttaart werd aangesneden door ‘Miss Understanding’ Jens Broes. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)

www.inteam-producties.be, – www.arenberg.be