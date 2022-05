IN BEELD – Echte reuze Vlaamse kermis in De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik)

Wàt een dag in De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik). Het begon binnen met een verwenontbijt voor de jarige jan. Daarna trok iedereen naar de tuin.

Er was een prachtig optreden van Les Folles de Gand en een mobiele Dixieband uit Oostende. ’s Middags konden de ingeschrevenen barbecue eten. Daarna traden de Sonny Boys op met natuurlijk ook gastheer Jan Wuytens. De hele dag was een gezellige Vlaamse kermis, zoals er vroeger zoveel waren. Natuurlijk hadden Jan en Charlotte heel veel geluk, want de zon was van de partij en er was veel volk. En de optredens: die waren super! Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)