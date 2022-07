IN BEELD – Duizenden mensen zakken af naar de eerste opnamedag van ‘Tien-om-te-Zien’ op de Zeedijk in Westende

Is ‘Tien-om-te-Zien’ nog hot? Sinds die eerste opnamedag kan VTM nu al zeggen dat dit liedjesprogramma nog altijd een kanjer van formaat is. Naar de eerste opnamedag zakten er duizenden mensen af om de diverse artiesten aan het werk te zien.

Tijdens de repetitie stond er al veel volk voor het podium, maar naargelang het uur van de opnames naderde, stond links en rechts het volk op elkaar geplakt op de Zeedijk in Westende. De veiligheid zorgde voor diverse zones, kwestie dat men een overzicht had. Net voor het podium stonden er – volgens de verkregen informatie – zo’n 5.000 mensen. Dan spreken we nog niet van het publiek dat links en rechts even verder van het podium stond én de mensenmassa die op het strand achter het podium was geplaatst. Waren dat er in totaal 10.000, 12.000 of zelfs meer? Niemand kon het aan ons kwijt, maar vast staat dat het er heel veel waren. Zelfs de politie zei dat ze nog nooit zoveel auto’s zagen staan langs de weg. Kortom, de eerste uitgave met bekend talent zoals Metejoor & Snelle, Niels Destadsbader, Camille… was méér dan een succes. Zéker kijken nu zondagavond naar VTM én naar die eerste opname. Vandaag staat de tweede opname gepland met terug tal van artiesten. In de namiddag zijn er repetities. Vanaf 20.30 uur volgend de opnames. Kom je ook af? (PADI – foto’s Daniël)