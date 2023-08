IN BEELD – Duizenden mensen zagen Pommelien Thijs de Zomerhit 2023 in de lucht steken aan de Jachthaven in Blankenberge

Duizenden mensen waren present op Zomerhit 2023. De zeedijk aan de Jachthaven in Blankenberge zag ‘zwart’ van het volk. Zo’n mensenmassa was present, met dank aan het goede weer maar ook de tien sterke finalisten van Zomerhit 2023.

Vooraleer de tv-opname van start ging, konden we backstage in de Zomerbar eens praten met de artiesten. Zou Metejoor winnen? Of ging de trofee misschien wel naar Berre of CAMILLE? Of naar… Pommelien? Tijdens een prachtige live uitzending met heel wat vuurwerk werd op het einde eindelijk de winnaar bekend gemaakt. Zomerhit 2023 werd uitgereikt aan de 22-jarige Pommelien Thijs voor haar single ‘Erop of Eronder’. De talrijke aanwezige fans gilden van geluk en Pommelien die was na al haar verplichtingen even sprakeloos. Proficiat! (PADI – foto’s Jens)