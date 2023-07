IN BEELD – Duizenden mensen woonden eerste opname van ‘Tien-om-te-Zien’ 2023 bij aan de rotonde in Westende

Het was fris, maar dat deerde de aanwezigen niet. Inderdaad, duizenden mensen woonden de eerste opname bij van het liedjesprogramma ‘Tien-om-te-Zien’ van VTM aan de rotonde in Westende.

Vorig jaar konden alle acht de opnames plaatsgrijpen onder een stralende zon. Dit jaar zijn er vijf opnames voorzien en qua weer viel nummer één niet mee. De zon was spijtig genoeg maar sporadisch van de partij. ‘Het is hier frisjes’, zei één van de artiesten, waarna een andere artiest ook vroeg om een extra kledingstuk. Maar fris of niet, het publiek wàs terug massaal van de partij om de bekende Vlamingen te zien én om ook luidruchtig mee te zijn. Naast o.a. Gustaph, Francisco, Christoff, Erik Goossens, Berre, Natalia, Metejoor & Hannah Mae, Camille… waren ook de Nederlanders Marco Schuitmaker van ‘Engelbewaarder’ én André Hazes van de partij. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)

Te zien op vrijdag 28 juli na 20.30 uur op VTM.