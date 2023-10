IN BEELD – DJUMA BOOKINGS PRESENTEERDE ‘SAMEN GENIETEN’ IN ZAAL KRUISPUNT IN EERNEGEM

Voor zijn maandagshow had Gio Vano naast zichzelf drie kleppers uitgenodigd naar zaal Kruispunt in Eernegem.

Gregory mocht beginnen en deed dat heel voortreffelijk. Na hem kwam Steve Tielens. Ook hij wist de zaal in te palmen en deed regelmatig zijn naam van polonaisekoning alle eer aan. Aan Danny Fabry weet je altijd wat je hebt. Na 50 jaar op de planken is hij nog altijd heel geliefd. Als laatste was stond de gastheer op het podium. Hij zorgde voor een prachtig optreden. Dat was meteen een mooie afsluiter van een gezellige namiddag. (PADI – foto’s Daniël)