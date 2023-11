IN BEELD – Disneyfilm ‘Wish’ ging in première in Kinepolis Brussel, een magisch verhaal voor de hele familie

Op de première van de Disneyfilm ‘Wish’ in Kinepolis Brussel was niet enkel de Nederlandse cast aanwezig, maar ook kinderen die present waren op uitnodiging van Make-A-Wish. En dat paste, want de film zelf heet ook ‘Wish’ en gaat over wensen vervullen.

Asha, een scherpzinnige idealist, doet een wens die zo krachtig is dat hij wordt beantwoord door een komische kracht, een kleine bal van grenzeloze energie genaamd Star. Beiden gaan samen met Valentino de confrontatie aan met een geduchte vijand, de heerser van Rosas. Koning Magnifico, om haar gemeenschap te redden. Zo wil ze bewijzen dat er wonderlijke dingen kunnen gebeuren wanneer de wil van één moedig mens zich verbindt met de magie van de sterren… De film eindigde met een groot feest. Er waren enkele kippenvelmomenten qua zang en muziek door de Belgische artiesten. (PADI – foto’s & info Jelle)

‘Wish’ vanaf heden al te zien in de bioscoop.