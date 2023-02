IN BEELD – Disney On Ice schittert in Lotto Arena: “Een gezinsshow die je zéker gezien moet hebben”

Magische betoveringen, dat is Disney On Ice presenteert ‘Durf te Dromen!’. Voor de eerste keer is Coco te bewonderen op het ijs van de Lotto Arena. Miguel wil dan weer muzikant worden.

Onze medewerker Jelle was ter plaatse en reisde mee door het Land van de Doden om zijn familiegeschiedenis te ontsluieren.. Zijn visie: “Het was prachtig, met een bomvolle zaal gevuld met kleine prinsjes en prinsesjes. De sfeer was magisch. Je zat als het ware mee in het verhaal dat voorbij passeerde. We zagen getalenteerde schaatsers, die de Disney-verhalen brachten op een ongelooflijke leuke manier, met gekende Nederlandse songteksten zodat de zaal kon meezingen. Dat was alvast een pluspunt. Ook een dikke pluim voor de lichtshow, het decor en de kostuums. Dat alles maakte er een topnamiddag van. Ochja, dat mogen we niet vergeten: tijdens de show passeerden al de fantastische Disney-karakters de revue. Deze werden aangekondigd door – hoe kan het ook anders! – Mickey en Minny Mouse. Besluit: we beleefden een schitterende gezinsvertoning. Inderdaad, een aanrader voor ouders die met kids ergens naartoe willen gaan.” (PADI & Jelle)

Wil je ‘Disney On Ice’ nog zien? Dat kan nog op vrijdag 24 februari om 14.30 uur, zaterdag 25 februari om 10.30, 14.30 en 18.30 uur, zondag 26 februari om 10.30 en 14.30 uur. Info en tickets: www.lotto-arena.nl/event/disney-on-ice