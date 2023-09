IN BEELD – Derde Kustschlagerfestival in De Panne: het grootste applaus gaat naar het publiek voor de formidabele ambiance

Woensdagnamiddag: het was één groot feest op de laatste editie van het Kustschlagerfestival in Plopsaland De Panne. Inderdaad, de honderden aanwezigen zorgden voor een ambiance tot en met, waardoor we de nummer drie van dit Kustschlagerfestival uitroepen tot dé béste op het gebied van ambiance. Applaus voor het publiek!

Wat een sfeer was er toen Paul Bruna de namiddagshow opende. Het publiek deed van ’t begin tot ’t einde mee. Iedereen genoot en amuseerde zich. Bij Andrei Lugovski was het een beetje stiller, maar ook dan zagen we mensen toch meewiegen, meezingen en zich amuseren. De namiddag werd afgesloten door Christoff, die zorgde voor een lange polonaise in het Proximus Theater. Wat was het gezellig! Kustschlagerfestival: tot volgend jaar! Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)