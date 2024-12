IN BEELD – Deep Bridge brengt als ideaal kerscadeau ‘Peter Pan’ terug op de planken met Nordin De Moor die schittert als Kapitein Haak

Dat 2024 een druk musicaljaar was voor producent Deep Bridge, is algemeen bekend. De productie van Peter Pan vormt een van de laatste hoogtepunten van 2024. Deze nieuwe familiemusical — geregisseerd door huisregisseur Stany Crets — nodigt iedereen uit om op reis te gaan naar Nimmerland, een land waar alles kan en mag, behalve volwassen worden.

We schrijven 7 december 2024 in het Stadsschouwburg van Antwerpen. We zitten in een theaterzaal tussen heel wat genodigde BV’s. Uiteraard weten we hoe de voorstelling zal beginnen en eindigen. Iedereen kent het verhaal van Peter Pan, daar ga ik vanuit. We waren enkel nieuwsgierig naar de manier waarop het verhaal zou worden gebracht. We weten immers dat Deep Bridge graag een moderne invulling geeft aan klassieke sprookjes.

Het verhaal van Peter Pan is gebaseerd op het werk van J.M. Barrie, maar vooral bekend door de Disneyfilm. Wendy, Janneman en Michiel Darling ontmoeten op een avond de avontuurlijke, maar vooral onvolwassen Peter in hun slaapkamer. Hij vertelt hen over Nimmerland, een land waar piraten, indianen en zeemeerminnen leven. Al snel vraagt Peter aan Wendy om als moederfiguur voor de Lost Boys te dienen. Samen beleven ze een spannende reis vol gevaar, waarin ze het opnemen tegen de beruchte Kapitein Haak en zijn bemanning.

De cast verdient absoluut aandacht. Sophie Janssens schittert in de hoofdrol als ‘Peter Pan’, terwijl Lotte De Clerck als ‘Wendy’ indruk maakt tijdens haar solomomenten. Ze raakt telkens opnieuw de hoge noten perfect aan en weet het publiek tegelijkertijd enorm te ontroeren. Mijn grootste applaus gaat uit naar Nordin De Moor. We hebben hem al vaak gezien in verschillende producties en keer op keer weet hij ons te imponeren. Zijn vertolking van Kapitein Haak zorgt ervoor dat de hele zaal muisstil wordt, dankzij zijn lage maar warme stem. Het is bijzonder aangenaam om naar hem te luisteren en ik blijf het jammer vinden dat hij buiten de musicalwereld nog niet zo bekend is bij het grote publiek. Ook het optreden van Jervin Weckx als de grappige ‘Mr. Smee’ zorgde voor een heerlijke komische noot, die goed aansloot bij het publiek. Lotte Stevens nam dan weer de rol van Tinkerbel op zich, waarbij ze zorgde voor een sfeervolle interactie met het jonge publiek. Wat af en toe voor overenthousiaste kinderen zorgden, wat natuurlijk een hele fijne interactie was en een plezier als ouder om die kinderen zo te zien opgaan in het verhaal.

Even een kort applaus voor het decor. Het was indrukwekkend. Met oog voor detail werd Nimmerland tot leven gebracht. Tegenwoordig zijn LED-schermen niet meer weg te denken uit moderne voorstellingen, en hier werd er eveneens volop gebruik van gemaakt. Met alle respect: soms vond ik de beelden iets te futuristisch, waardoor ik de indruk had dat het een beetje aan authenticiteit verloor. Maar goed, dat is slechts een kleine persoonlijke mening van een recensent. Over kleuren, geuren en beeldverwerking kan men immers niet echt discussiëren.

Niet alleen werden LED-schermen gebruikt, maar er werd ook een gigantisch en prachtig piratenschip gebouwd. Hier werd absoluut geen moeite of kosten gespaard. Het publiek werd getrakteerd op scènes waarin de personages letterlijk door de lucht vliegen, en zelfs de beroemde krokodil maakte zijn opwachting. Tijdens de pauze hoorde ik veel mensen over de krokodil spreken. Het gebruik van licht en de zorgvuldig uitgewerkte kostuums versterkten de betoverende sfeer van de voorstelling. (PADI & Mervyn – foto’s Sandro)

