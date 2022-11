IN BEELD – ‘De Wonderjaren Live’ in zaal Park ter Walle in Menen

Jess FM organiseerde in zaal Park ter Walle in Menen een sfeervolle editie van ‘De Wonderjaren Live’.

Ruim 300 aanwezigen genoten van het aperitiefconcert van The Shagadeers. Na de middaglunch verzorgden de dames van Ellip’sis Mode een modeshow. In de namiddag was Zomerhit-winnares Margriet Hermans de blikvanger. Ook de optredens van Guy Neve, Gio Vano en Fabrizio vielen in de smaak. Nils Landers was eveneens van de partij. Voor klank en licht stonden JeepMusics en Roan Schelstraete in. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)