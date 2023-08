IN BEELD – ‘De Tijd van Toen’ met Jacky Lafon zorgt voor gevarieerde show in Het Witte Paard in Blankenberge

Jacky Lafon, David Vandyck, Patrick Onzia, Lissa Lewis en Jan Wuytens zijn de artiesten die deel uitmaken van ‘De Tijd van Toen’, de show met als centraal persoon Jacky Lafon. Plaats van afspraak en dit tot en met zaterdag 30 september: Het Witte Paard in Blankenberge.

Voor de elfde keer is Jacky Lafon te gast in Het Witte Paard in Blankenberge. Deze veelzijdige artieste laat zich opnieuw omringen door talent van eigen bodem. Vorig jaar waren ook David Vandyck en Jan Wuytens erbij. Dit jaar krijgen ze het gezelschap van Patrick Onzia – die ook meedoet bij ‘Van Dyke & Friends’ – én Lissa Lewis. Onze recensie vind je weldra terug in de PADI SHOW. Nu laten we je alvast al genieten van de foto’s. (PADI – foto’s Jens)

www-witte-paard.be – 070 25 02 00