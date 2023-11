IN BEELD – De Romeo’s charmeren tijdens ‘Jonger-dan-Denkt’ in Wevelgem

De Porseleinhallen in Wevelgem waren uitverkocht voor de Show ‘Jonger-dan-je-Denkt’. De ouderenadviesraad stelde met steun van het gemeentebestuur een topaffiche samen waar meer dan 550 bezoekers graag op afkwamen.

Presentator Eddy Herman zong en presenteerde het geheel aan elkaar met af en toe een aangebrande mop. Het Showballet Showcase danste met flair in kleurrijke kostuums, van Braziliaanse samba tot de French Cancan. Jongleur Nigel Voets verraste de zaal op zijn kwaliteiten met zowel voetballen, kegels als een heuse lichtshow met fluorescerende bollen. Top of the bill waren natuurlijk de drie Romeo’s. In twee sets brachten ze hun ambiancenummers in flitsende witte kostuums en ze schuwden de zaal niet. Iedereen was tevreden, met dank aan de ploeg enthousiaste vrijwilligers. (PADI – foto’s Paulette)