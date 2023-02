IN BEELD – ‘De Nonkeltjes’ brachten met The Sensations hun ‘Love Edition’ voor Valentijn in Den Toerist in Meulebeke

De ‘Love Edition’ van ‘De Nonkeltjes’ uit Oostkamp stond volledig in het teken van Valentijn.

Voor het eerste gedeelte van de show waren Suzy Marrel en Jason Bradley uitgenodigd. Als ‘special guest’ was er Michaël Angelo. Na de pauze waren het The Sensations zelf die de zaal in vervoering brachten met hun travestieshow. De vele aanwezigen werden verwend met een voorstelling om duimen en vingers bij af te likken. Hun volgende show in is op 4 juni 2023 in terug het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)