IN BEELD – De langste ‘goudkleurige loper’ voor de allereerste uitgave van De Kastaars in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs

Zaterdagavond worden voor de allereerste keer De Kastaars uitgereikt. De strafste Vlaamse mediagezichten en -makers van 2022 worden in de schijnwerpers gezet. De populaire televisie-, radio- en onlinetalenten en -formats worden bekroond met een Kastaar. Er werd alvast een record verbroken, want de bekende Vlamingen bleven maar aanschuiven op de ‘goudkleurige’ of was het de ‘gele’ loper. De rij was lang, zelfs heel lang.

Vooraleer De Kastaars in een grote tv-show worden uitgereikt, mochten de talrijke genodigden én vooral bekende Vlamingen even op de rode loper plaatsnemen. We bemerkten heel wat gezichten uit West-Vlaanderen, waaronder Ingeborg, Matthias Vandenbulcke, Dominique Persoone, Jens Dendoncker, Niels Destadsbader, Sven Ornelis, Lieze Feryn, Rik Verheye, David Galle, Mathias Sercu, Peter Bulckaen, Katrien Devos van De Kotmadam… Geniet van onze fotomap, met enkel maar bekende mensen. (PADI & Jelle)