IN BEELD – Dave’s ‘Zalige Kerstshow’ begon mooi, maar eindigde met spekgladde wegen

Het was feest in ’t Zwarte Veld in Oedelem, waar de ‘Zalige Kerstshow’ van Dave alias David Callebert uit Oostkamp werd gehouden.

Na een smakelijke maaltijd kon het feest beginnen. Bij het optreden van gastheer Dave zat de sfeer er direct goed in. Er werd meegezongen en gedanst dat het een lieve lust was. Daarna deden Guy Neve, Gio Vano en Danny Diëgo de temperatuur zo mogelijk nog iets stijgen. Ook zij kregen het volk van hun stoel. Het werd een muzikale dag om U tegen te zeggen. Op ’t einde ging iedereen tevreden naar huis, maar wel voorzichtig want Koning Winter had plots toegeslagen met spekgladde wegen als gevolg. (PADI – foto’s Daniël)