IN BEELD – Dave en Gio Vano stonden op het podium van Het Applauws in Lauwe

In het Cultuurcafé Het Applauws in Lauwe verwelkomden Lindsay en haar team heel wat mensen die kwamen tafelen. Daarna waren er optredens van Dave uit Oostkamp en Gio Vano uit Handzame.

Wie was ingeschreven, kreeg eerst tomatensoep met babbeltjes, en daarna vol-au-vent of stoofvlees met salade en frietjes. In de namiddag was er nog koffie en taart. De aanwezigen genoten eveneens van de optredens van Dave en Gio Vano. Ook de Paashaas was present en huppelde vrolijk mee. Wij waren er eveneens bij. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)