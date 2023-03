IN BEELD – Dave Calbo stelt zijn eerste single én clip voor in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Tijdens zijn shownamiddag in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke stelde Dave Calbo alias David Callebert uit Oostkamp zijn eerste single ‘Zing En Dans’ voor.

Paul Bruna schreef de tekst en overhandigde dan ook het eerste schijfje aan Dave. Tevens werd de bijhorende clip – opgenomen in De Kippe in Merkem – vertoond. Zowel de single als de clip werden met veel enthousiasme onthaald. Dave kreeg van zijn team een mooie bijpassende taart. Naast Dave Calbo waren er nog optredens van Paul Bruna, Bandit en Danny Diëgo. De volgende show van Dave is op Paasmaandag 10 april in Den Toerist Meulebeke. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)