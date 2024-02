IN BEELD – ‘Dave Calbo in Concert’ met voorstelling van zijn nieuwe single ‘Kan Men Houden Van Twee Meisjes Tegelijk?’ in Ruddervoorde

In Evenementenzaal Ridefort in Ruddervoorde richtte VIEF seniorenknooppunt van Groot-Oostkamp een grootse show in met Dave Calbo in de hoofdrol.

Suzy Marrel uit Oostrozebeke opende de show en had heel wat succes. Daarna speelde de live-band van François Toorré, met voor deze gelegenheid zanger Dave Calbo. De Oostkampse artiest zong een vol uur met het orkest van Francois Toorré en stelde tussendoor zijn nieuwe single ‘Kan Men Houden Van Twee Meisjes Tegelijk?’ voor. Dit publiek sprak alvast lovend over deze nieuwe single of zijn tweede single die hij uitbracht in eigen beheer. (PADI – foto’s Daniël)