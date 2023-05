IN BEELD – Dave Calbo hield ‘vroege moederdagspecial’ in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

In het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke was er zondag een ‘vroege moederdagspecial’. Dave Calbo had tal van artiesten uitgenodigd.

Kevin en Romina mochten de spits afbijten. Na hen kwam Dave zelf op het podium. Na de pauze mocht Danny Fabry het publiek muzikaal verwennen. Na een smakelijk dessert stond Geert Denna op het podium. Guy Neve sloot de rij van artiesten af. De aanwezigen genoten van die gezellige dag. (PADI – foto’s Daniël)