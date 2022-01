IN BEELD – Danny Fabry staat al 50 jaar op de bühne en hoopt nog lang te kunnen zingen

Danny Fabry (73) uit Scherpenheuvel staat al 50 jaar op het podium. Hij hoopt nog lang te mogen zingen.

“Tenminste als ik gezond blijf en zolang mijn publiek trouw blijft afkomen. En trouwe fans heb ik, want ook hier zitten er fans bij die al 45 jaar mij volgen. Van échte fans gesproken”, glimlacht Danny in zaal Mandeldaele in Izegem. Ook Chris Capoen en als toetje Linda Helena waren van de partij. De volgende ‘Senioren Dinner Show’ vindt plaats op maandag 10 januari met optredens van Chris Capoen en Eveline Cannoot. Deuren open om 11.30 uur, show start om 14 uur. Prijs: 25 euro, inclusief dinner, koffie en gebak, kleinigheid rond 17 uur. Enkel show: in voorverkoop 15 euro, aan de deur 17 euro. Reserveren via 0471 77 76 27. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Stan)