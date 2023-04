IN BEELD – Danny Diëgo zong voor de allereerste keer tijdens de matinee van De Kippe in Merkem

Tijdens de matinee in De Kippe in Merkem kregen ze internationaal bezoek. Inderdaad, de Nederlandse zanger Danny Diëgo was er van de partij om zijn bekend repertoire te zingen.

Danny was vorig jaar wel al één keer te gast in De Kippe en dit tijdens de VBRO-zomeropnames. Maar optreden in de zaak zelf gebeurde nog nooit. “Het is altijd leuk van een nieuwe locatie te leren kennen”, zegt Danny tegen het publiek. De matinee begon met Paul Bruna, die al direct het publiek op zijn hand kreeg. Volgende afspraak in De Kippe in Merkem: donderdag 4 mei met optredens van Paul Bruna en Herbert Verhaeghe. Info via De Kippe, 051 54 40 48. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)