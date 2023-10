IN BEELD – Danny Diëgo fleurt Ladies Night op in Salons Cortina in Wevelgem

De eerste Ladies Night van Nancy Lavaert in Salons Cortina in Wevelgem was een groot succes.

Er stonden heel wat standjes die druk werden bezocht door de dames en er was een prachtige modeshow. Daarna bracht zanger/entertainer Arjen Vanhuyse uit Dadizele het feest op gang met vier songs. Ook de K 3’tjes, een groepje travestieten, mochten hun talent tonen. Zij brachten een K3 liedje. Danny Diëgo was echter de hoofdact en hij deed zoals altijd de zaal ontploffen. Het feest was vertrokken en de vele aanwezige dames gingen meteen uit de bol. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)