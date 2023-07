IN BEELD – Dancefestival Hype’O Dream scoort op vrijdagavond met al een gigantische opkomst

Willy Sommers, Regi, Kobe & Victor, Sam Gooris, Sylver…. Het zijn maar enkele namen die we neerpennen en die ervoor zorgden dat de openingsavond van de nieuwe editie van Hype’O Dream in Waregem één muzikaal feest was. Volgens de organisatie noteerde men de eerste avond maar liefst 7.000 mensen. Of zoals iemand het aan ons zei: ‘Dit dancefestival op West-Vlaamse bodem is een klein Tomorrowland!”

De organisatie had aan alles gedacht. Het was mooi weer én er was voldoende zonnecréme aanwezig. Je kon ook merchandise aankopen van het festival, zoals zonnebrillen, t-shirts tot zelfs kousen.. En wees maar gerust, dàt alles ging vlot over de toonbank. Op vrijdagavond waren er optredens op drie podia. Onze fotograaf/medewerker was ter plaatse en mocht zelfs op het podium leuke kiekjes nemen van de massa. Geniet van deze eerste fotomap. (PADI – foto’s Jens)