IN BEELD – Dana Winner kwam met ‘More Than I Imagined’ naar Silt in Middelkerke

Vrijdagavond stond Dana Winner op het podium van Silt in Middelkerke in een organisatie van PMLE.

De Limburgse zangeres kwam haar nieuwe theatershow ‘More Than I Imagined’ voorstellen. Dana nam het publiek mee doorheen haar 35-jarige carriére. Hoe het allemaal begon, haar concerten in Vorst-Nationaal en het buitenland, telkens met liedjes uit die periode. Dana gaf ook concerten in Zuid-Afrika en dus zong ze ook een liedje in deze taal. Bij de song ‘Dit Wonder’ stapte ze de zaal in, terwijl we ook genoten van ‘Westenwind’, ‘One Moment In Time’, ‘Ik Hou Van Jou’, enz. (PADI – foto’s Hilde)