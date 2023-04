IN BEELD – Dana Winner hield haalt in De Spil in Roeselare voor een méér dan geslaagd optreden

Op donderdagavond was Dana Winner aanwezig in De Spil in Roeselare, waar ze een méér dan geslaagd optreden gaf.

In een organisatie van PMLE begon de zangeres haar optreden met ‘Later Is Van Jou’, gevolgd door ‘Vogelvrij’, ‘Regen Van Geluk’, ‘Geef Me Je Droom’… Ze stond ook stil bij haar klassieker ‘Geef De Kinderen’… Net voor de pauze bracht ze ‘Dak Van De Wereld’. Na de pauze hoorden we terug zowel Engelstalige als Nederlandstalige songs weerklinken. Het publiek zong natuurlijk uitbundig mee met ‘Westenwind’, ‘Ik Hou Van Jou’… De zangeres nam afscheid met ‘One Moment In Time’. (PADI – foto’s Jens)