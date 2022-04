IN BEELD – Dana Winner brengt super optreden in De Spil in Roeselare

In een organisatie van PMLE trad Dana Winner op in De Spil in Roeselare.

De zangeres begon haar optreden met de song ‘Pijn’, gevolgd door ‘Ik geef me over’, ‘Ik mis je adem’, ‘Beautifull Life’, ‘Regen van geluk’, het prachtige ‘Geef de kinderen’, ‘Perfect’, ‘Als je zingt’, ‘Mag ik je nog even’, ‘One Moment’ ‘L’Amour’ en ‘Loop naar het licht’. Na de pauze bracht ze ‘Eerste liefde’, ‘The Luckyone’, ‘Oude man’, ‘Dak van de wereld’, ‘Als je alles weet’, ‘Stand van de maan’, ‘Ik hou van jou’, ‘Always remember’, ‘Dit wonder’, ‘’You’r the voice’ en als bisnummer een ‘Abba-medley’. Tussenin sprak Dana tegen de 107-jarige Godelieve Voet uit Lo-Reninge die present was, feliciteerde ze een gouden echtpaar dat in de zaal zat en vertelde ze natuurlijk ook over haar Sportpaleis-optreden van 31 oktober 2022. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)