IN BEELD – Cultuurcafé Het Applauws in Lauwe begroet Fabrizo Zeva

In het Cultuurcafé Het Applauws in Lauwe stond Fabrizo Zeva maar liefst twee uren op het podium. En of het goed was!

De middag begon voor de ingeschrevenen met tomatensoep met balletjes, gevolg door stoofvlees of vol-au-vent met frietjes. Daarna was er koffie met lekkere taart. Aansluitend begon een twee uur durend optreden van Fabrizo Zeva, die op het einde een staande ovatie kreeg. Lindsey en haar team stonden er trots bij, want alles was vlekkeloos verlopen. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)