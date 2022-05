IN BEELD – Christoff zet CC Het Perron in Ieper in vuur én vlam

Voor een bijna volle zaal in een organisatie van PMLE opende Christoff zijn optreden in CC Het Perron in Ieper met ‘Vanavond gaat het gebeuren’. En inderdaad, hét gebeurde die avond, want Christoff zette de zaal in vuur en vlam.

Het enthousiaste publiek zong uitbundig mee, met zijn hits zoals ‘Hartslag’, ‘Geboren om van jou te houden’, ‘Beste vriend’, ‘Een ster’, enz. Tijdens het nummer ‘Sirtaki’ stond iedereen recht en natuurlijk stond er niemand stil. Iedereen deed de danspasjes mee. Zalig! Christoff sloot af met ‘Van mij voor jou’, maar ook dan was het nog niet gedaan. De zanger werd luid terug geroepen en keerde ook terug om nog twee bisnummers te zingen, namelijk ‘Sweet Caroline’ en ‘Het licht uitdoen’. Daarna viel het doek over een meer dan geslaagd optreden. (PADI – foto’s Daniël)