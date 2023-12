IN BEELD – Christoff was met zijn kerstconcert present in Koksijde en komt nu woensdagavond naar de Sint-Jozefkerk in Harelbeke

De prachtige Onze Lieve Vrouw Ter Duinenkerk in Koksijde was het decor voor de kerstconcert van Christoff in een organisatie van Concertevents.

Christoff was niet alleen. Ook vier muzikanten waren erbij net zoals Scaletta, het kinderkoor van Scala. Het werd een kerstconcert met heel wat kippenvelmomenten. Iedereen was vol lof over de geleverde prestatie. Wil je in onze provincie nog eens gaan kijken naar een kerstconcert van Christoff. Dat is mogelijk, want op woensdag 27 december zingt hij om 20 uur in de Sint-Jozefkerk in Harelbeke. (PADI – foto’s Daniël)

Info en tickets: 0477 89 15 74 – rik.blouwe@telenet.be