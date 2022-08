IN BEELD – Christoff gaf ‘zijn’ gekregen bloemen af aan zijn lieve mama Simonne in Kursaal Oostende

Op het einde van zijn show zei Christoff dat hij zijn zopas gekregen bloemen van Sofie van Concertevents ging afgeven aan zijn mama Simonne, die al 46 jaar aan zijn zijde staat en die na een lang herstel voor de eerste keer terug mee was.

Mama Simonne zat op het balkon, kon dus niet direct naar het podium stappen, maar backstage hield Christoff woord, want hij gaf zijn ontvangen boeket af aan zijn lieve mama. En wat we te zeggen hebben over de verjaardagsshow van Christoff? Die was werkelijk prachtig! Christoff zong zoveel bekende nummes, zoals ‘Hartslag’, ‘Een Ster’, ‘Geboren Om Van Je Te Houden’, ‘Beste Vriend’, ‘Als Je Alles Weet’, ‘Sirtaki’, ‘7 Zonden’, ‘Polonaisemedley, ‘Van Mij Voor Jou’, ‘Sweet Caroline’… Er was ook een special act te zien tijdens de nummers (zie onze foto’s) én ook de band van André Hazes schitterde op het podium. Wàt een topmuzikanten! Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)