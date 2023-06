IN BEELD – Christoff bracht fantastisch verjaardagsconcert in Kursaal Oostende

Enkele dagen ervoor was Christoff jarig. Daarom kwam hij – samen met zijn orkest – afgezakt naar Kursaal Oostende voor een prachtige verjaardagshow.

Voor de pauze zorgde hij voor een verrassing door met Celien Hermans een duet te zingen. Daarna mocht Celien zelf enkele liedjes brengen. Na de pauze zong hij o.a. ‘Voor Jou Mama’. Toen was het muisstil in de zaal. Zijn eigen mama moest een traantje wegpinken, want ze wist van niets. Hij riep de aanwezigen ook op om mee te doen in een polonaise en het publiek deed dat ook. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)