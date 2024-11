IN BEELD – ‘Christoff 3.0 XXL’ bracht als gastartiesten zus Lindsay, Belle Perez én René Froger mee naar de Lotto Arena

Wie erbij was, zal het beamen: het jubileumoptreden van Christoff in de Lotto Arena was een prachtige show, met bekende gastartiesten Lindsay, Belle Perez, René Froger, en ook met heel veel vuurwerk, slingers en ballons of zoals dat past bij een ‘muzikale’ verjaardag. Natuurlijk mogen we ook de prachtige visuals én sterke dansacts niet vergeten te vermelden. Kortom, ’t was afgewerkt tot in de details!

Ook na 30 jaar blijft Christoff in trek bij zijn fans. In de Lotto Arena waren er dan ook vele duizenden aanwezig om met de joviale Oost-Vlaamse artiest mee te vieren. Na de ‘Intro’ was het de jonge Matse die het podium betrad en die als de ‘kleine Christoff’ van dertig jaar geleden de show mocht beginnen, waarna ook de échte Christoff op het podium kwam staan. Hij zong o.a. ‘Vanavond Gaat Het Gebeuren’, een oldies-medley, ‘Anders Zijn’, ‘Mama’, een medley met Lindsay (met natuurlijk zus Lindsay), ‘Blauwe Ogen’, ‘Zeg Maar Niets Meer’, ‘Beste Vriend’, ‘Optimist’, een dance-medley, ‘Als Je Bij Me Bent’, ‘Sta Op En Zing’, ‘Stop’ ,’Dat Gevoel is Waanzin’, ‘Eenmaal Komt’, ‘1000 Wegen’, ‘Ga Nooit Meer Van Huis’, ‘Een Ster’, een Will Tura-medley, ‘Ik Hoor Bij Jou’, ‘Zo Mooi’, ‘Hartslag’, een wals-medley, Klubb3-medley, René Froger-medley (met natuurlijk gast René Froger), ‘Eigen Huis’, ‘Zeven Zonden’, polonaise-medley, ‘Licht Uitdoen’, ‘Van Mij Voor Jou’ en ‘Sweet Caroline’. Dit optreden was het allereerste soloconcert van Christoff in de Lotto Arena én dat smaakte naar méér. Christoff, zeker én vast géén jaren meer wachten om nog eens deze unieke locatie te vullen aub! (PADI – foto’s Jens)