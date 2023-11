IN BEELD – ‘Chef van de ambiance’ Danny Diëgo zorgde voor leuke muzikale avond in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

“We nodigden de chef van de ambiance uit”, zei Hilde Donck van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem toen ze Danny Diëgo uit Nederland aankondigde. Vorig jaar was Danny een eerste keer van de partij en toen was er veel ambiance.

Danny mocht het nog eens overdoen. Positief was alvast dat er deze keer méér aanwezigen waren die kwamen tafelen, met aansluitend het optreden van Danny Diêgo. En wie nu terug erbij was, keerde met een heel leuk gevoel naar huis terug. Het was inderdaad heel gezellig. Vorige keer zei Hilde Donck na zijn eerste optreden dat ze Danny al terug hadden vastgelegd toen hij nog aan het zingen was. Deze keer was het eveneens zo, want terwijl Danny zong werd met zijn manager Peter de nieuwe datum voor 2024 al besproken. Dan is Danny op woensdag 13 november present in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Geniet van onze fotomap én check die zalige ambiance! (PADI – foto’s Daniël)